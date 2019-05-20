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'Ayı gülü' açtı... Koparmanın cezası 60 bin lira!

DHA

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verene 60 bin 163 TL para cezası veriliyor

Ayı gülü

Ayı gülü çiçeği, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, iki bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda, her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor.

Küme halinde açan çiçekler, adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ),bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor.

Latince adı 'Paeonia mascula' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılıyor.

Koruma altındaki çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası ise 60 bin 163 TL.

'SADECE BU BÖLGEDE YETİŞİYOR'

Kızılören Belediye Başkanı MHP'li Ali Erol, "'Ayı gülü, Afyonkarahisar'da sadece bu bölgede yetişiyor. Çiçeklerin açması ile birlikte vadi boyunca çok güzel bir doğa görüntüsü oluşuyor. Çiçekleri fotoğraflamak için doğa fotoğrafçılarını davet ediyoruz" dedi.

'KORUMA PROJESİNE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını aktaran Başkan Erol, çiçekleri izinsiz koparan veya zarar verenlerin ağır para cezasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı. Bölgeyi koruyup, geliştirmek istediklerini kaydeden Erol, "2016 ve 2017 yıllarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz buranın varlığını tespit ederek, burayla ilgili AKÜ ile de işbirliği yaparak, ciddi bir proje yürütüyor. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz. Her türlü bu koruma projesine destek vermeye hazırız" diye konuştu.

SADECE O YOK!

Türkiye'de çiçeklerin korunması için verilen cezalar ayı gülü ile sınırlı değil. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nde yetişen, endemik bitki türleri arasında yer alan Eber sarısını koparana ve taşıyana 60 bin lira para cezası veriliyor. 'Baklagillerin kraliçesi' olarak adlandırılan Eber sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri çevresinde yetişiyor. Her yıl onlarca bilim insanı ve fotoğrafçı, bu türleri fotoğraflamak üzere bölgeye geliyor.

Manisa'daki Spil Dağı'nda yetişen Manisa lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı'na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için de para cezası uygulanmaya başlandı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 48 bin 625 lira olan cezanın miktarı bu yıl 60 bin 163 liraya çıktı. Lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesiliyor.

 

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