İki gün takip etti

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda aç kalan hayvanların karınları doyurmak için köylere inmeye başladı. Trabzon’un Çaykara İlçesi Çamlıbel Mahallesi’nde aç kalan ayı yavrusu yiyecek ararken, Yahya Günlü adlı bir kişi tarafından yakalandı.

YAVRU AYIYI İKİ GÜN TAKİP ETTİ

Mahalle halkının neşesi olan ayı yavrusunu yakalayan Yahya Gönlü, “Sabah işe giderken orman alanda bir karartı gördüm. Önce geyik sandım. Biraz yaklaşınca ayı yavrusu olduğunu anladım. Ayı yavrusunu iki gün süreyle izledim. Annesinin olmadığı karnı aç olduğunu fark edince, yakaladım ve evce götürdüm” dedi.



BİBERON SATIN ALDI, SÜTLE BESLİYOR



Yahya Günlü ayı yavrusunu evine götürerek beslemeye başladı. Milli Parklar Müdürlüğü’nü durumdan haberdar adan Yahya Gönlü, şimdilerde satın aldığı biberonla yavru ayıyı evinde besliyor. Bu arada ayı yavrusunun önümüzdeki günlerde Milli Parklar Müdürlüğü tarafından alınarak doğaya salınacağını söyledi.