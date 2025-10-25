Habertürk
        Ayın golü ödülü Paul Onuachu'nun! - Trabzonspor Haberleri

        Ayın golü ödülü Paul Onuachu'nun!

        Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'e attığı gol TFF'nin resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 20:21 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:21
        Ayın golü ödülü Paul Onuachu'nun!
        Trabzonpor'da Paul Onuachu’nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.

        Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

        Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.

