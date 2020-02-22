Ünlü şarkıcı Ayla Çelik, Meftun İstanbul’da sahen aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ayla Çelik’i izlemeye gelenler arasında Aslı Şen, Arda Turan gibi isimlerin dışında çok özel de bir misafiri vardı.

Şarkıcıyı, annesi Leyla Çelik de yalnız bırakmadı. Ayle Çelik, sahneye çıktığı an "Bugün daha fazla heyecanlıyım. Çünkü annem beni ilk kez sahnede izleyecek. Bugün bütün şarkıları annem için söylüyorum" dedi.

Annesi Leyla Çelik, kızı Ayla Çelik’i izlerken zaman zaman duygulu anlar yaşadı.