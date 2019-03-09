'Ayla' filmi New York'ta izleyiciyle buluştu

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Kore Savaşı'nda bir Türk askerinin Koreli kimsesiz bir kız çocuğunun bakımını üstlendiği gerçek hikayeden esinlenen "Ayla: Savaşın Kızı" filmi New York'ta sinemaseverlerin karşısına çıktı.
AA'nın haberine göre Türk-Kore dostluğunu geliştirmek amacıyla Türk toplumunun önde gelen kişi ve kurumları tarafından organize edilen film gösterimi, New York'taki 480 kişilik SVA Theatre'de yapıldı.
Gösterim için New York'taki Türk ve Güney Kore Başkonsolosluklarından üst düzey yetkililerin yanı sıra Kore gazileri ve Türkiye, ABD ve Güney Kore toplumlarından çok sayıda izleyici salonu doldurdu.
Kore'de şehit düşen askerler için saygı duruşu ve Türk, Kore ve Amerikan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türk ve Kore toplumunu bir araya getiren ve derin dostluğunu hatırlatan Ayla filminin gösterimini organize edenlere teşekkür etti.
Aktaş, "Bu filmde savaştan dolayı acı çeken binlerce çocuktan birinin hikayesini göreceğiz. Ancak bu film, bize dünyada, en zor zamanlarda dahi büyük işler başaran iyi insanların da olduğunu gösterecek" dedi.
Güney Kore'nin New York Başkonsolosu Hyi-Sung Park da Kore-Türk dostluğu için Ayla filminin ilham verici bir çalışma olduğunu kaydederek, "Bu film vesilesiyle, Kore halkı adına, Kore'de savaşan Türk askerine ve devletine, Kore halkının en zor zamanında yanında olduğu için buradan tekrar minnetlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.
Gösterimin organizatörlerinden İbrahim Kurtuluş da film ile omuz omuza çarpışan iki ülke kahramanlarını anmayı amaçladıklarını belirterek, "1950'de aynı cephede çarpışan Türk ve Kore askerlerine duyduğumuz minneti bir nebze de olsa bu film aracılığıyla göstermek istedik. Projeyi de tamamen gönüllü olarak çalışan bir ekiple hayata geçirdik. Filmde sponsorlardan ve izleyicilerden gönüllü olarak yapılan bağışlardan elde ettiğimiz geliri de şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.
2016'da çekilen, 2017'de gösterime giren ve Türkiye'nin Oscar ödüllerinde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi için aday adayı olarak seçtiği ''Ayla'' filmi, Kore Savaşı sırasında bulduğu 5 yaşındaki kimsesiz kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği bu kız çocuğunun gerçek hikayesini anlatıyor.
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