Ayn El Arab nerede? sorusu son olarak Ayn El Arab’ın güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası dün saat 15:00’ten itibaren boşaltıldığı bildirilmesiyle tekrar gündeme geldi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında yer alan Ayn El Arab büyük önem teşkil ediyor. İşte Ayn El Arab haritası ve nüfusu...

AYN EL ARAB NEREDE?

Kobani veya Ayn el-Arab, Suriye'de bir kenttir. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır.

AYN EL ARAB HARİTASI

AYN EL ARAB TARİHİ VE NÜFUSU

Kobani veya Ayn el-Arab, Suriye'de bir kent. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır. 54.681 nüfusa sahiptir. Nüfusunun yaklaşık %90'lık kesimini Kürtler oluşturmaktadır. 2012'de Kürt askeri gücü YPG'nin kontrolüne geçinceye kadar Suriye'nin Halep İli'nin, Ayne'l-Arap İlçesi'nin merkezi idi. Rojava yönetimi tarafından Kobani Kantonunun merkezi ilan edildi. Aynı zamanda kentte Türkmen (% 5), Arap (% 4) ve Ermeniler (% 1) de yaşamaktadır.

AYN EL ARAB'IN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Kobani adı company (şirket) sözcüğünden gelir; 1911 yılında Bağdat Demir Yolu'nu yapan Deutsche Bank şirketine gönderme yapılmaktadır.

Osmanlı Devleti 170 köyün dahil olduğu bölgeye Osmanlıca "Arappınar" adını vermişti. İstasyonun etrafındaki şehir daha sonra büyüdü. O tarihlerde demiryolunun bugün sınırın böldüğü diğer bölgenin adına da Mürşitpınar adı verildi. Suriye Hükümeti 1980'lerde Araplaştırma politikaları gereğince Osmanlıca'daki Arappınar adını çevirerek عين العرب (Ayn-el Arab) adını vermiştir.