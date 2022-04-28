İlk film heyecanı 0:00 / 0:00

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Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya’nın yapımını üstlendiği; geçtiğimiz kasım ayında Antalya ve İstanbul’da 5 haftada çekimleri tamamlanan polisiye - komedi türündeki 'Aynasız Haluk’un galası yapıldı.

Senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Zafer Özer Çetinel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu, başrolünde Tolgahan Sayışman’ın rol aldığı ve kendisine Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Mehmet Bozdoğan, Serdar Burak Şanal, Çağla Boz, Barbaros Dikmen gibi güçlü bir oyuncu kadrosunun eşlik ettiği, Aslıhan Karalar ve Sera Tokdemir’in konuk oyuncu olarak yer aldığı film 29 Nisan’da vizyona giriyor.

Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar - Erdal Özyağcılar

'Aynasız Haluk'un Kanyon’da gerçekleşen galasına; müzik ve tv dünyasından birçok ünlü , cemiyet hayatının tanınmış birçok siması ve ünlü sporcu katıldı.

Tolgahan Sayışman - Almeda Sayışman - Efehan Sayışman

Tolgahan Sayışman ev sahipliği yaptığı gala gecesi; film gösterimi öncesi tüm konuklarıyla tek tek ilgilenirken; heyecanı gözden kaçmıyordu. Kendisinin heyecanına eşi Almeda Sayışman ortak oldu ve konuklarla kendisi de tek tek ilgilendi.