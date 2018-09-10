SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Cinayet anı dehşete düşürmüştü
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Aynı kıyafetlerle yakalandılar

Güvenlik müdürünü öldüren zanlılar üstlerini bile değiştiremeden yakalandılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Cinayetin, küfür sebebiyle çıktığı öğrenilirken, güvenlik kameralarına da yansıyan olayda güvenlik müdürünün kafasına sopayla vuran ve ardından pompalı tüfekle ateş eden 2 şahsın, olay anında giydikleri kıyafetlerle adliyeye sevk edildiği gözlendi.

10.09.2018 - 16:26 | Güncelleme: İHA

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu’nu (39) 8 Eylül tarihinde sopa ve pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili olarak toplam 9 kişi gözaltına alındı. İki çocuk babası Çopuroğlu’nun vahşice öldürülmesinin ardından Antalya Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatarak, güvenlik kameralarından tespit ettiği zanlıların isimlerini tek tek belirledi. Operasyon başlatan cinayet masası ekipleri, Antalya’da 5 ve Belek Turizm Merkezi’nde 4 kişi olmak üzere operasyonlarda sopayı kullanan Oğuzcan C. ile pompalı tüfeği kullanan Cemal T. ve olaya karıştığı iddia edilen Hasan E., Halil S., Serkan U, Adem K., Yakup T. , Berk Ş. ve Berkan Y. olmak üzere toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

“KÜFÜR ETTİ DİYE VURDUK”

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde süren iki günlük sorgularının ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. Olayda sopayı kullanan Oğuzcan C. ile tüfeği ateşleyen Cemal T.’nin ifadelerinde, güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu’nun daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunduğunu ve tartışma anında küfrettiği için cinayeti gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi. Pişman olduklarını da dile getiren zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlılardan cinayet anında sopa ve tüfeği kullanan şahısların, olay anında giydikleri kıyafetlerle adliyeye sevk edildiği gözlendi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIMIŞTI

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Mekandan şortlu ve başında şapkalı şekilde iki arkadaşıyla dışarı çıkan Hakan Çopuroğlu'nun bir süre otopark önünde konuştuğu görülmüş, bu sırada da yakındaki bir otomobilin önünde bekleyen başka gruptan iki kişiden birinin sopa, diğerinin elinde pompalı tüfekle Hakan Çopuroğlu'nun üzerine hızlı şekilde geldiği kameralara yansımıştı. Üzerine gelen kişileri gören Çopuroğlu, belinden çıkardığı silahla yere doğru ateş ettiği, şüphelilerden birinin Çopuroğlu'nun kafasına sopayla vurması ve diğerinin yerdeyken şahsa ateş ettiği ve sonrasında araca binip uzaklaştıkları görülmüştü.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 46 dakika önce
    Bunlara idammmm şart
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X