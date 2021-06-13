Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kundakladı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Aygün Ş., çocuğuna aldığı bebek yürütecini ayrı yaşadığı eşi Meryem Ş.'nin evine getirdi. İddiaya göre Merşem Ş.'nin kapıyı açmaması ve yürüteci kabul etmediğini söylemesi üzerine sinirlenen Aygün Ş., evi benzin dökerek yaktı. Olaydan sonra kaçan Aygün Ş., polis ekipleri tarafından aranıyor.

Ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kundakladı
DHA

Olay, dün saat 23.40 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aygün Ş., çocuğu için aldığı bebek yürütecini ayrı yaşadığı eşi Meryem Ş.’nin kaldığı eve getirdi. Meryem Ş.'nin, Aygün Ş.’ye kapıyı açmaması ve bebek yürütecini kabul etmemesi üzerine, sinirlenen Aygün Ş., pet şişe içerisine doldurduğu benzini, zemin kattaki evin penceresinden içeriye dökerek yaktı.

Öfkeli koca olay yerinden kaçarken, Meryem Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale sonucunda, yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Meryem Ş.'nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaydan sonra kayıplara karışan Aygün Ş.'nin, yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bisikletiyle şarampole düşen akademisyen yaşamını yitirdi
GÜNDEMAkademisyen İsmail Taş'dan acı haber!
LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2021? LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEMLGS tercihleri ne zaman başlayacak 2021?
Meteoroloji'den iki kent için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEMİki kent için kuvvetli yağış uyarısı
Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist tutuklandı
GÜNDEMTerör örgütü PKK'dan kaçan teröristler tutuklandı
Altun: NATO'nun stratejik konseptini güncelleme zamanı gelmiştir
GÜNDEMAltun'dan NATO açıklaması
Son Dakika: Yunan botu Türk kara sularını ihlal etti ve... - Haberler
GÜNDEMYunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından ...
Evinin altında define ararken yaralandı - Haberler
GÜNDEMEvinin altında define ararken yaralandı
ALES 2 ne zaman 2021? ÖSYM açıkladı: ALES 2 sınavı hangi gün! ALES 2 başvuruları tarihi...
GÜNDEMALES 2 ne zaman 2021?
Pazar günü yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta sonu Pazar sokağa çıkma yasağı bitecek mi, tarihi açıklandı mı?
GÜNDEMPazar günü yasakları ne zaman kalkıyor?
Son dakika: Bakırköy ve Çanakkale kıyılarında müsilaj paniği! Böyle görüntülendi - Haberler
GÜNDEMKâbus Bakırköy ve Çanakkale kıyılarında!