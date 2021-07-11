Yarış pilotu Ayrton Senna'nın kariyerinde iz bırakan kazalardan birinde kaza sebebi olarak yaptığı açıklama Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soru olarak yarışmacının karşısına geldi. Sosyal medya kullanıcıları Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır? sorusunun cevabını merak ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER AYRTON SENNA SORUSU

Ayrton Senna, bir Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiş, önce alaya alınmış sonra haklı olduğu anlaşılmıştır?

A) Telefonun çalması

B) Beton duvarın hareket etmesi

C) Bir meteoritin çarpması

D) Yola kedi atlaması

Cevap: B) şıkkı: "Beton duvarın hareket etmesi"