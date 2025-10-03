Ayşe Barım davası nasıl başladı?

Menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

İlk kez 7 Temmuz'da hakim karşısına çıktı Barım, 27 Ocak 2025 tarihinde tutuklandı ve ilk kez 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü hakim karşısına çıktı. Ayşe Barım’a destek vermek isteyen ünlü isimler de duruşmaya akın etti. Mahkeme Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Ekim'e ertelendi. 1 Ekim Çarşamba günü yeniden hakim karşısına çıkan Barım için bu kez tahliye kararı verildi ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararı için itirazda bulundu. Yapılan itiraz kabul edilince Barım için yeniden tutuklama kararı verildi.

1 Ekim'de tahliye kararı verildi 1 Ekim 2025 tarihinde Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkemede neler söyledi? 1 Ekim günü görülen mahkemede savunmasını, sesi titreyerek gözyaşları içerisinde yapan Ayşe Barım'ın ilk sözleri; "Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor. Adaletin varlığına inanmak istiyorum ama çaresizim, biraz zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede savaşıyorum. Yorgunum da..." şeklinde oldu.

Ayşe Barım, konuşmasının devamında; "Vatandaş olarak ülkesine sorumluluklarını yerine getirmiş, 19 yaşından beri çalışan üreten bir kadınım. Çok ağır ithamlarla tutukluyum. Her gün kendime 'Ben neden buradayım, ne yaptım?' diye soruyorum. Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor. Çaresizim biraz zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede savaşıyorum. Sunulan somut deliller kimseyi hasta olduğuma ikna etmedi. Çok kez hastaneye tetkik için gittim. Adli Tıp Kurumu’nun neden beni tekrardan hastaneye sevk ettiğini anlamıyorum, tedaviyi reddetmiyorum. Raporlarım acilen ameliyat olmam gerektiğini belirtiyor. Tedaviyi kendi hocalarımla yaptırmak istiyorum. Kalp ameliyatımı geciktirirsem kalp nakline gidecek boyutta olduğuna dair raporlarım var. Yeni anevrizmanın olduğuna dair raporlarım var. Bu hayati risk taşına iki ameliyatı temel yaşam hakkımla kendi şartlarımla yaptırmak istiyorum. Sonraki dönemi cezaevinde geçirmeme imkan yok. Tanıklar ifade verdi, toplanacak delil kalmadı. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. REKLAM

Tahliye kararına itiraz edildi İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım’ın tahliye edilmesi kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Yeniden tutuklama kararı verildi Barım’ın tahliye edilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Tahliyesine yönelik itiraz kabul edilen Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; o kararın gerekçesinde suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suç olmasını gerekçe gösteren mahkeme bunun yanı sıra her ne kadar 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ı tahliye ederken sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda gelen raporunu gerekçe gösterse de aynı rapor için 27. Ağır Ceza Mahkemesi “Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” belirtti. Ayşe Barım adliyeye geldiğinde kararı asıl yargılandığı mahkeme değil, yakalama kararını veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi verecek.