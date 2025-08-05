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        Haberler Gündem Güncel Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek | Son dakika haberleri

        Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek

        Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 17:40 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:40
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        Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
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        Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

        İHA'nın haberine göre Barım'ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

        TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

        Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.

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