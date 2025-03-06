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        Haberler Magazin Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşandı mı? - Magazin haberleri

        Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşandı mı?

        2017'de evlenen oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin boşandığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:28
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        'Boşanma' iddiası
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        'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında evlenmişti.

        New York'ta hayatlarını birleştiren çiftin boşandığı iddia edildi.

        İkili, bu iddiaya karşısında henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında 'Tepeli' soyadını kaldırmayan Ayşecan Tatari'nin fotoğrafları silmemesi de dikkat çekti.

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        Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin Müjgan isminde bir kızları var.

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        #ayşecan tatari
        #Edip Tepeli
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