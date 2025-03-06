Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşandı mı?
2017'de evlenen oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin boşandığı iddia edildi
'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında evlenmişti.
New York'ta hayatlarını birleştiren çiftin boşandığı iddia edildi.
İkili, bu iddiaya karşısında henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında 'Tepeli' soyadını kaldırmayan Ayşecan Tatari'nin fotoğrafları silmemesi de dikkat çekti.
Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin Müjgan isminde bir kızları var.