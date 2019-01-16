Özel bir hastaneden yapılan yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteğiyle devam edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Ayşen Gruda, mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı.