Kasımpaşa'da forma giyen Aytaç Kara, Habertürk'e konuştu... 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kasımpaşa her açıdan tercih edilebilecek bir kulüp… Burada bir aile ortamı var" dedi. Ligde yenilmeyecek takım olmadığını belirten Kara, "Eğer hep birlikte en iyi oyunumuzu ortaya koyarsak istediğimiz sonuçlar sürekli gelir" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 hakkında da görüşlerini belirten Aytaç Kara, "Milli Takım formasını giymek hazırlık maçı da olsa her futbolcunun hayalidir. Tabii ki EURO 2020’de bulunmak harika bir deneyim olur ve inşallah orada kazanılacak başarıların bir parçası olurum" diye konuştu.

İşte muhabirimiz Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını cevaplayan Aytaç Kara röportajı:

"BURADA AİLE ORTAMI VAR"

- Kasımpaşa'ya bu sezon geldin. Kulübü nasıl buldun, uyum sorunu yaşadın mı?

Kasımpaşa her açıdan tercih edilebilecek bir kulüp… Türkiye’nin en iyi tesislerine sahip… Futbolcuların bu kulübe daha erken gelmesine neden olabilecek, cezbedecek bir şey bu… Ayrıca ortam olarak da çok güzel. Kulüpte çalışan profesyoneller ve hocalarımız burada aile ortamı oluşturuyor. Bu yüzden hiç uyum sıkıntısı çekmedim. Kendimi sanki 10 yıldır burada oynuyormuş gibi hissediyorum.

-Ligde oynanan 9 maça da ilk 11’de başladın hatta ilk hafta eski takımın Trabzon’a da gol attın. Bir orta saha oyuncusu olarak takıma skor katkını nasıl buluyorsun?

Geçen sene Bursa’da 6 golle takımın en skorer oyuncusuydum. Golü her zaman arıyorum, atınca da ayrıca mutluluk yaşıyorum ama benim asıl görevim tabi ki gol atmak değil. Oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum her zaman hedefim bu… Geriden oyun kurarken sorumluluk üstlenip etkili paslarla iyi şekilde oyun kurmaya çalışıyorum. Tabi asist ve gol olarak takıma katkı sağlamak için de ileri doğru çıkıp bu sefer ofansta etkili olmaya çalışıyorum. İkisini aynı anda yapmak için de her maç kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

- Orta sahada daha çok Khalili ile ama son maçta Sadiku’yla yan yana oynadınız. Onlarla veya diğer arkadaşlarınla saha içi uyumun nasıl?

Takımımız gerçekten çok karakterli oyuncularla dolu… Böyle futbolcularla oynamak beni daha da motive ediyor. Çünkü herkesin saha içinde ne kadar yürekten mücadele ettiğini görüyorum. Khalili ve Sadiku’nun kalitesi belli… Uzun zamandır bu ligde oynuyorlar. Ancak özellikleri birbirlerinden farklı… Sadiku mücadele yönünden Khalili ise teknik ve taktik anlayış üzerinden önemli işler yapıyor. Herkes farklı özelliklerini sahaya iyi yansıtınca da ortaya iyi bir takım çıkıyor.

"YENİLMEYECEK TAKIM YOK"

- Kasımpaşa sezon başından beri gidişatını nasıl görüyorsun? Takımın ve senin hedeflerin neler? Bu hedeflere ulaşabileceğinizi düşünüyor musun?

Her takımın her takımı yenebileceği bir ligde oynuyoruz. Yüzde yüzünüzü sahaya verdiğinizde yenilmeyecek takım yok. Eğer hep birlikte en iyi oyunumuzu ortaya koyarsak istediğimiz sonuçlar sürekli gelir. Zaten galip geldiğimiz maçlarda da bu dediklerimi yapabildik. İki tane kendi sahamızda kaza yaşadık. İnşallah bu kazaları en aza indirebiliriz. Takımımızda çok kaliteli oyuncular var. Hocamız da çok kaliteli bir teknik adam…

"KALİTELİ AYAKLARIMIZ VAR"

- Kemal Özdeş’in takımları sahada devamlı mücadele eden takımlardır. Sen de mücadeleci ruhunla daha çok ön plana çıkıyorsun. Kemal hocayla diyaloğun nasıl?

Kemal Özdeş zaten benim alt yaş Milli takımlarından hocamdı. Beni oradan beri takip ediyor. Kendisiyle aramız oldukça iyi… Senin de dediğin gibi 90 dakika boyunca takımım adına mücadelemi veririm, hiçbir zaman kaçmam… Bunu da saha içerisinde takım arkadaşlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü az önce dediğim gibi eğer hep birlikte mücadele edersek yenemeyeceğimiz takım yok. Özellikle hücum hattımızda çoğu Süper Lig takımında olmayan kaliteli ayaklarımız var.

"YENİ MALATYA ZOR BİR RAKİP"

- Önünüzde Yeni Malatya engeli var. Senin de eski takımın… Bu maç hakkındaki görüşlerin neler?

Malatya sezona iyi bir başlangıç yaptı. Oynadıkları maçlarla ve ligdeki konumuyla zaten kalitesini ortaya koydu. Ancak onlardan daha iyi mücadele ortaya koyarsak, galip geleceğimize inanıyorum. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Onlar da galibiyet için geliyor ama daha iyi mücadele eden takım her zaman kazanır diye düşünüyorum.

- Yabancı kuralı yeniden gündemde… 14 yabancıya çıkarılan yabancı kuralı şimdi kademeli olarak düşürülmek isteniyor. Yerli bir futbolcu olarak bu değişimi nasıl karşılıyorsun?

Bence saha içinde iyi olduğunuz zaman yabancı veya Türk ayrımı yaşamazsınız. Geçen sene 32, ondan önceki yılda 25 kez ilk 11’de başladım maçlara… Dediğim gibi yabancısı, Türk’ü yok bunun… İyi olan her zaman oynar. Risk alıp, genç oyuncu oynatan hocalarımız çok iyi oyuncular parlatabiliyor. Bu konuda sadece futbolcuların değil hocaların da düşüncesi çok önemli… Kısacası sahada iyi olan her zaman oynar.

"MİLLİ FORMA HERKESİN HAYALİDİR"

- Daha önce Milli takıma davet edilmiştin ama son dönemlerde çağrılmadın. Türkiye bu yaz inşallah bir terslik olmazsa EURO 2020'ye gidecek. Sen de orada olmak istiyor musun?

Milli Takım formasını giymek hazırlık maçı da olsa her futbolcunun hayalidir. Futbol oynadığım sürece hiçbir zaman hayalim ve hedefim bitmez. Her zaman üstüne koyarak takımıma faydalı olup ardından da Milli Takım forması giymek isterim. Kariyerim boyunca da böyle olacak. Tabii ki EURO 2020’de bulunmak harika bir deneyim olur ve inşallah orada kazanılacak başarıların bir parçası olurum.