Ünlü oyuncuyu gören hayranı fenalaştı

Son dönemin popüler isimlerinden olan Aytaç Şaşmaz, önceki gün sevenleriyle bir araya geldi. Hayranı olduğu Şaşmaz'ı karşısında gören bir genç kız, heyecandan fenalaştı. Oyuncunun hayranı ile yaşadığı şaşırtıcı anlar kameralara yansıdı.

"İLK ADIMI LİSEDE ATTIM"

Aytaç Şaşmaz, oyunculuk kariyerine nasıl adım attığını geçtiğimiz günlerde anlatmıştı: Lisedeydim, bir gün sınıfta otururken okulumuzun edebiyat hocası Tülay İnce yanıma geldi. Okulun festivali için hazırlanan tiyatro oyununda rol almamı istediğini söyledi ve katıldığımız tiyatro festivalinde birinci olduk. Sonrasında ben Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda kursiyer olarak başladım. Bu serüvenin ilk adımını böylece atmış oldum.

Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Hayat bize bazı şanslar sunuyor ve biz bu şansları ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar sağlam adımlar atmayı başarıyoruz. Bana göre hayat yolumuz bir labirent gibi... Doğru yoldan gidebilmek için bu bize sunulan şansları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Çok şükür, bu yolda emeklerken doğru yollardan geçtiğimi düşünüyorum. En azından şimdilik...

"ARAŞTIRIYORUM"

Rol aldığı karakterlere nasıl hazırlandığından da bahseden Aytaç Şaşmaz, "Herkesin kendine göre teknikleri var tabii. Benimki de aramak... Senaryoda üstüne milyon defa çalışıp, doğru hisse kapılana kadar o anları binlerce kez yaşıyorum. En çok beni içine çeken projeyi kabul edip, onu en doğru şekilde sunmaya çalışıyorum. Karaktere sorulması gereken soruları soruyorum kendime ve cevapları arıyorum. Her cevap başka bir kapı açıyor, her kapı beni karakterin hayatına tanıklık ettiriyor. Karakterin mesleği ya da yaptığı kendine özgü şeylere birebir şahit olduktan ve araştırdıktan sonra o yola çıkıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"DUYGULARIMLA HAREKET EDİYORUM"

Bir projede yer almak için önce inanması gerektiğini belirten Şaşmaz, "Duygularımla hareket ettiğimi düşünüyorum. İçim dışım birdir. Genelde enerjiye bakarım, bir insanın enerjisi beni rahatsız ediyorsa oradan uzaklaşırım." demişti.

Saygı ve sevgi odaklı biri olduğunu söyleyen oyuncu, "Her insana karşı eşit saygı ve sevgiyle yaklaşmaya çalışırım. Fakat aynı saygı ve sevgiyi göremezse o zaman sessizce oradan uzaklaşırım." diye konuşmuştu.

"HER ZAMAN YANIMDA OLDU"

Kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz ile ilişkisinden de bahseden Aytaç Şaşmaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

İkimiz de yoğun bir dönemdeyiz. Buna rağmen her boş zamanımızda beraber olmaya ve vakit geçirmeye çalışıyoruz. İstanbul’a geldiğim ve hayallerime adım attığım günden beri abim her zaman yanımdaydı. Bana bu yolda her zaman destek oldu. Benden çok önce bu yola girdi ve bu yolda hep beraber ilerledik. Tavsiyelerden bahsedecek olursak da; öğrenmenin bir sonu yok. Bu oyunculuğun her anında böyle. Biz de her zaman eksik yönlerimizi geliştirmeye ve birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz.