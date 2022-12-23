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Ayva yaprağı ne zaman toplanır? Ayva yaprağı hangi ayda toplanır?

Ayva yaprağı, halk hekimliğinde yüzyıllardır ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Bu şifalı ağacın yaprakları çay olarak tüketildiğinde vücut direncini arttırır, hastalıklardan korur. Ayva yaprağı ne zaman toplanır, taze ayva yaprakları nasıl kurutulur? İşte ayva yaprağı hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik.

Ayva Yaprağı Ne Zaman Toplanır? Ayva Yaprağı Hangi Ayda Toplanır?
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Ayva yaprağı çayı neye iyi gelir sorusu her zaman akıllara gelmiştir. Tıpkı ayva meyvesinin kendisi gibi yaprağının da sağlığa pek çok faydası vardır. Ayva yaprağını kurutup her gün bir fincan düzenli olarak içmek başta vücudun soğuk algınlığına karşı direncini geliştirir. Bir diğeri ayva yaprağı çok güçlü bir ağrı kesicidir. Bu yüzden tarih boyunca ayva yaprağı ağrı kesici ve antienflamatuvar (ödem azaltıcı) özelliği nedeniyle halk hekimliğinde sıkça kullanılmıştır. Her evde olmazsa olmaz olan ayva yaprağı genellikle sonbaharda toplanır. Peki ayva yaprağı hangi ayda toplanır? Taze ayva yaprağı nasıl kurutulur? Ayva yaprağı ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Ayva Yaprağı Ne Zaman Toplanır?

Ayva yaprağı çayı kış mevsiminde vücudun bağışıklığını güçlendirmek, hastalıklardan korunmak için düzenli olarak tüketilmesi gereken şifalı çaylardan biridir. Ayva yaprağının tıpkı meyvenin kendisi kadar sağlığa olumlu pek çok faydası vardır. Ayva yaprağı çok güçlü bir ağrı kesicidir. Baş ağrısı, regl ağrısı, kas ve kemik ağrılarına çok iyi gelir. Kansızlığı giderir, kalp ve damar sağlığını korur. Peki sağlığı inanılmaz faydaları olan ayva yaprağı ne zaman toplanır? Öncelikle ayva yaprağını kendiniz toplayacaksanız yol kenarından uzak ve temiz olduğuna inandığınız ayva ağacını seçmelisiniz. Bu önemli bir ayrıntıdır. Temiz ve sağlıklı bir ayva ağacı bulduktan sonra yaprakları toplamalısınız. Ayva meyvesi yeşil halinden parlak altın sarısına döndüğünde yani eylül sonu ile aralık ayları arasında hasat edilir. Bu, meyvenin tam olgunluğa eriştiği zaman dilimidir. Bu sebeple ayva yapraklarını toplamak için en uygun zaman sonbahar mevsimidir.

Ayva Yaprağı Hangi Ayda Toplanır?

Ayva yaprağının en az meyvenin kendisi kadar faydalı olduğunu artık biliyoruz. Aynı zamanda ayva yaprağı bebek ve çocuklardaki kuru öksürüğe iyi gelir. Sinüzit hastalığının etkilerinin azaltılmasında da yardımcı olur. İş stresi, kronik yorgunluk ve uykusuzluğa iyi gelen ayva yaprağını toplarken dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Öncelikle şehrin trafiğinin dışında, fabrikalardan ve yol kenarlarından uzak noktalardaki ayva ağaçları tercih edilmelidir. Ayva yaprağı, meyvenin kendisinin iyileştirici özelliğini aldığı için temiz ve sağlıklı ağaçlar seçilmelidir. Ayva yaprağının toplayacağımız ağaçtan emin olduktan sonra yapraklar tek tek toplamalıdır. Bu işlem için en uygun aylar ekim ve kasım aylardır.

Taze Ayva Yaprağı Nasıl Kurutulur?

Taze ayva yapraklarını temiz ve sağlıklı olduğuna emin olduğumuz ağaçlardan topladıktan sonra sıra kurutma işlemine geldi. Kurutma işlemi ayva yaprağını daha uzun süre muhafaza etmek için gerekli bir işlemdir. Taze ayva yaprağını kurutmak için birkaç yöntem vardır.

İpe dizerek kurutma yöntemi

  • Toplanan taze ayva yaprakları güzelce yıkanıp, kurulanır
  • Yapraklar tek tek bir ipe dizilir.
  • Dizilen yapraklar kuruması için doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak aynı zamanda da aydınlık bir ortamda asılır.

Serme yöntemi le kurutma

  • Taze ayva yaprakları yıkanıp, kurulanır.
  • Yapraklar tek tek bir tepsi üzerine serilir.
  • Direkt güneş ışığına maruz bırakmadan aydınlık bir ortamda kurumaya bırakılır.

Buradaki her iki yöntemdeki püf nokta; yaprakları kurutmak için direkt güneşe koymamaktır. Çünkü güneş ışığı taze ayva yapraklarının nemini hemen alacak ve kararmasına neden olacaktır.

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