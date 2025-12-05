Azerbaycan'da sinema şöleni

5 - 11 Aralık 2025 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Sinema Ajansı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali’ne bu yıl, 30 ülke ve 50’den fazla yerel ve uluslararası film katılım sağlayacak.

"Hikâyelerin, teknolojilerin ve kültürün dalgası altında" temasıyla düzenlenen festivalde konuk ülke olarak yer alan Türkiye, gala ve film gösterimlerinin yanı sıra, endüstri buluşmaları da gerçekleştirecek.

İKİ FİLME OYUNCULARIN KATILIMIYLA GALA YAPILACAK

Beş Türk filminin yer alacağı festivalde; 12 Aralık’ta Türkiye’de vizyona girecek olan, yönetmenliğini Mehmet Ali Ergin yapmış olduğu ve başrollerinde Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı 'Bugün Güzel' filmi dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın yapmış olduğu ve başrolünde Sinema Kobal’ın yer aldığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi de Azerbaycan galasını yapacak. Her iki filminde başrol oyuncuları, gala gösterimlerinde Azerbaycanlı sinemaseverler ile buluşacak.

Gala gösterimlerinin yanı sıra 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi ile 'Kral Şakir: Dünyalar Karıştı' ve 'İbi: Uzay Görevi' animasyon filmlerinin gösterimleri yapılacak.