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Azerbaycan, Fransa'ya protesto notası verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross bakanlığa çağrıldı ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verildi.

Azerbaycan, Fransa'ya protesto notası verdi
HABERTURK.COM / AA

Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosu'nun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi.

Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.

Fransa Senatosu, dün Paris hükümetini, 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı kabul etmişti.

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