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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı!
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Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 15 bin askerin katılımıyla gerçekleşecek tatbikatların başladığı belirtildi

SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı!
Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı!
0:00 / 0:00
AA

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, askeri tatbikata başlanıldığı bildirildi. 15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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