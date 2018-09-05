Azerbaycan U21 - İsrail U21 rakamlar

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 5 heyecanı devam ediyor. Azerbaycan U21, 06 Eylül 2018 Perşembe günü İsrail U21 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Azerbaycan U21 1 puanla 6. sırada, İsrail U21 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Azerbaycan U21, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İsrail U21 son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 490 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Azerbaycan U21 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, İsrail U21 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Azerbaycan U21 son hafta oynanan Portekiz U21 maçında 3-1 yenildi.

İsrail U21, Makedonya U21 karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Azerbaycan U21, 1 gol attı ve 10 gol yedi.

İsrail U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İsrail U21, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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