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Azerbaycan ve Ermenistan son dakika: 50 Azerbaycan askeri şehit oldu!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkes, Ermenistan'ın sabotajları sonrası bozuldu. Azerbaycan Ermenistan sınırında çıkan çatışmalar sonrası 50 Azerbaycan askeri şehit oldu. Peki, Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasında son durum ne? İşte araştırılan detaylar...

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  • Azerbaycan ve Ermenistan son dakika: 50 Azerbaycan askeri şehit oldu! Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

    Azerbaycan Ermenistan son durum... Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2021 yılındaki savaşın ardından gerginliğin devam ettiği sınır hattında, Ermenistan'ın sabotajları sonrası çatışma çıktı. Çatışamda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu. Peki, Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum ne? İşte merak edilenler...
  • Azerbaycan ve Ermenistan son dakika: 50 Azerbaycan askeri şehit oldu! Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

    AZERBAYCAN: ERMENİSTAN'IN AMACI BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASINI GECİKTİRMEK

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahmudov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde akredite olan yabancı askeri ataşelere Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde gerçekleştirdiği büyük çaplı provokasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

    Mahmudov, "Ermenistan tarafının son zamanlarda söz konusu istikametlerde Azerbaycan mevzilerini düzenli olarak ateş altına almasının asıl amacının, barış anlaşması imzalanmasını, aynı zamanda işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen geniş çaplı imar ve yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirmek olduğunu" belirtti.

    Azerbaycan'ın 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye bağlı olduğunu, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi çalışmalarına başlanması ve iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmasıyla bölgede huzurun tesis edilmesinden yana olduğunu ifade eden Mahmudov, karşı tarafın ise tam tersine, Azerbaycan topraklarına, birliklerin ikmal yollarına mayın döşeyerek bildiriye aykırı davranışlar sergilediğini kaydetti.

    Mahmudov, Ermenistan'ın dünkü provokasyonları sonrasında Azerbaycan tarafından alınan cevap tedbirlerinin birliklerini ve işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarında yer alan sivillerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu, çatışma ve kayıplardan Erivan yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.

    Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

     

    Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

  • AZERBAYCAN: KARŞI ÖNLEMLER LOKAL NİTELİKTE VE ASKERİ HEDEFLERE YÖNELİK

     

     Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak hayata geçirilen karşı önlemlerin lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik olduğunu, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

    Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı.

    Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

    Ermenistan ordusu akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

    Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU AZERBAYCANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

     

    Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov’la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık.

    Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı."

  • Azerbaycan ve Ermenistan son dakika: 50 Azerbaycan askeri şehit oldu! Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

    ABD'DEN TARAFLARA ÇAĞRI

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Ermenistan'ın provokasyonu üzerine Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başladığını duyurması üzerine Blinken, yazılı bir açıklama yaptı.

    Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    İRAN'DAN AÇIKLAMA: SINIRLARDA BİR DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMİYORUZ

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını ve ülkesinin sınırlarda herhangi bir değişikliği kabul etmediğini belirtti.

    Kenani, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    İki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

    Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Kenani, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

     

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