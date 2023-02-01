Azerbaycan ve Rusya'dan 'Laçın' görüşmesi

AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesinde, Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ile aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestolarını ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bayramov görüşmede, geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesi ve Laçın yolunun kötüye kullanılmasının durdurulması için yapılan protestolarda seslendirilen taleplerin henüz yerine getirilmediğini, abluka ve insani duruma ilişkin iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca işgal altında tutmasına rağmen 2. Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra Azerbaycan'ın Ermenistan ile ilişkilerin kurulması ve normalleştirilmesi yönünde önerilerde bulunduğuna ve barışın sağlanması için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Bayramov, Ermenistan'ın provokasyonlarının süreci engellediğini söyledi.

AZERBAYCANLI STK'LARIN LAÇIN KORİDORU'NDAKİ PROTESTOSU

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık 2022'de bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık 2022'de Laçın Koridoru'nda protesto başlatmıştı.

Göstericiler, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.