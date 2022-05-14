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'Aziz'in en büyük zaferi!

Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi ‘Aziz’in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde uzun zamandır beklenen sonunda gerçekleşti ve Pierre bozguna uğratıldı. Pierre’in çevirdiği oyunları Aziz sayesinde ispatlayan Milan, seçim süresince yönetime el koydu. Şehir artık Aziz’e emanetti. Antakya’da yeni bir dönem başlarken Pierre bu yenilgiden sonra ne yapacaktı?

'Aziz'in en büyük zaferi!
'Aziz'in en büyük zaferi!
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HABERTURK.COM

Show TV’nin sevilen dizisi Aziz’in dün akşam ekrana gelen bölümünde; şehrin ağalarını ikna eden Aziz, Pierre’e satmayı düşündükleri pamukları alarak delegeye karşı büyük bir zafer kazandı. Aziz’in bu hamlesinden sonra Fransız hükümeti, Pierre’i görevden almakla tehdit etti. Bunun üzerine son kozunu kullanan Pierre para karşılığı bir çete tuttu ve verdiği adreslere göndererek ortalığı karıştırmasını emretti.

Girdikleri evleri talan ederek insanlara zarar veren çete üyeleri, suçu Türklerin üzerine attı. Türkler için çok ciddi olan bu suçlamalar üzerine Pierre’e inanmayan Milan kurulacak tahkikat komisyonunda yer almak istedi. Efnan, mağdur olan evsizlere kucak açarken Aziz, yaşananlardan haberdar oldu. Çeteyi yağmaladıkları mallarla eğlenirken bulan Aziz, hepsini etkisiz hale getirmeyi başardı.

Bölümün asıl sürprizi ise final sahnesinde yaşandı. İdare binasının önüne bağlanan eşkıyanın üstündeki levhada “Ben Pierre’in tetikçisiyim. Bir halk düşmanıyım” yazıyordu. Halk şok içinde manzaraya bakarken Milan, levhayı ve Aziz’in daha önce aldığı evrakları Pierre’in önüne atarak seçimlere hile karıştırdığını ve Türklerin üzerine atılan saldırıları onun düzenlediğini kanıtladı.

Aynı zamanda Galip’e verdiği yazılı taahhütname de diğer adayın kendi kontrolünde olduğunu gösterdi. Milan seçimle ilgili yürütülecek süreçte tüm yetkinliklerini elinden aldığını Pierre’e bildirdi. Hatay bundan sonra Aziz’e emanetti.

‘Aziz’in 25. bölümü ABC1 20+'da 3.60 izlenme oranı (rating) 9.51 izlenme payı (share), TOTAL’de 3.21 izlenme oranı (rating) 8.87 izlenme payı (share), AB'de 2.96 izlenme oranı (rating) 8.69 izlenme payı (share) elde etti.

İşte o anlar;

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AZİZ, YAKALANAN MASKELİ ADAMI KURTARDI

Pierre, Aziz’i yakaladığını zannederken aslında oyuna getirildiğini anladı. Maskenin altından çıkan kişi Aziz değil, bir başkasıydı. Aziz’in kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan, endişelerini paylaşırken; Dilruba’nın gittiğini hatta Adem’in de buna izin verdiğini Aziz’e söyledi. Pierre’in her şeyden sorumlu tutarak tehdit ettiği Galip, Aziz’i maskeli adam olduğunu itiraf etmesi için zorlarken meydandan gelen kalabalığın sesleri konuşmalarını böldü. Fransız idare binasının önünde kurdurduğu darağacı ile halkı korkutan Pierre gerçek suçlunun ortaya çıkmasını istedi. Aksi takdirde esir tuttuğu maskeli adamın asılacağını söyledi. Aziz, yerine geçen maskeli adamı kapatıldığı çiftlik evinde buldu ve askerlerin elinden kurtarmayı başardı.

Aziz’den kurtarma operasyonu;

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AZİZ VE EFNAN, BİRLİK OLMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Maskeli adamın Aziz olduğundan emin olan ve bunu kanıtlamak için elinden geleni yapan Pierre, Kenan’ın Galip’in evinde neler olup bittiğini kendisine iletmesini istedi. Aziz, kapanan atölyeleri yeniden açarak herkesi bir çatı altında tutabileceğini söyledi. Ankara’dan aldıkları destekle Efnan, kapanan atölyeleri açmak için insanlarla konuşmaya başladı. Birlik olmaları gerektiğini düşünen Efnan, eski atölye sahiplerini yeniden bir araya getirdi. Dilruba’nın gidişi yüzünden Galip’le ters düşen Adem, kendisini babasına kanıtlamak için Efnan’la atölyede birlikte çalışmayı kabul etti. Bu yolda ise en büyük destekçileri Aziz oldu.

Efnan, Fransızlara karşı birlik için harekete geçiyor;

İzlemek için tıklayınız

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner’in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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