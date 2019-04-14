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Geçtiğimiz aylarda bebekleri Ayda’yı kucağına alan Azra Akın’ın fit vücudu dikkat çekti. Muhabirlerin, “Kilolarınızı nasıl verdiniz?” sorusuna Akın, “Kilo problemim yok anneyim o kadar olsun çocukta anne de sağlıklı olsun kilo sorun değil” dedi.