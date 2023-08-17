Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
Çorum'da yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. 25 yaşındaki Can Keser, 56 yaşındaki babası Muzaffer Keser ile trafikte seyir halindeyken, sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Kazada, oğul Can Keser hayatını kaybetti; ağır yaralanan babası tedavi altına alındı
Çorum'da, Can Keser (25) idaresindeki otomobil Samsun-Ankara kara yolu Çorum Burunçiftlik Kavşağı'nda sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OĞUL ÖLDÜ BABASI YARALI
Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan babası Muzaffer Keser (56) yaralandı.
BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Keser Ailesi'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.