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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Baba ile oğlu ölüm ayırdı! - Son dakika haberler

        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!

        Çorum'da yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. 25 yaşındaki Can Keser, 56 yaşındaki babası Muzaffer Keser ile trafikte seyir halindeyken, sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Kazada, oğul Can Keser hayatını kaybetti; ağır yaralanan babası tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:05
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        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
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        Çorum'da, Can Keser (25) idaresindeki otomobil Samsun-Ankara kara yolu Çorum Burunçiftlik Kavşağı'nda sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OĞUL ÖLDÜ BABASI YARALI

        Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan babası Muzaffer Keser (56) yaralandı.

        BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Keser Ailesi'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

        #çorum
        #Son dakika haberler
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