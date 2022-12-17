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Baba'nın 29. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Emin'in Firuze'yi Kadir için istediği tanıtımda Firuze ile Kadir'in sonunda kavuşması yüzleri güldürüyor.

Baba'nın 29. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Selahattin, "Güneş doğmadan köyümü boşaltacaksınız" sözleriyle insanları Çöpköy'den kovarken onun karşısında duran Kadir büyük bir direniş başlatıyor.

"ASIL SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR!"

"Ezilen değil güçlü olalım" diyen Kadir'in sözleri insanları etkilerken büyük finale adım adım yaklaşan dizide neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

BABA'NIN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadir, İlhan'ı Ahmet'i öldürmemesi için ikna etti ancak bu sırada kaçmaya çalışan Ahmet demirlerin üzerine düşerek öldü. Servet, Ahmet'in cesedini ortadan kaldırmak için İlhan ve Kadir'e yardım etti. Begüm cinayetiyle ilgili tüm delilleri polise teslim edip katilin Ahmet olduğunu kanıtlayan Kadir ve İlhan, Büşra'yı kurtarmayı başardı. İlhan ve Büşra birbirine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken İlhan, Fazilet ve Emin'le barışarak aileye dahil oldu.

Çöpköy halkının direnişe başlaması Selahattin'i köşeye sıkıştırdı. Kadir'den dayak yiyen Muhsin, içindeki intikam ateşiyle Selahattin'e savaş başlatması için akıl verdi. Selahattin artık insanlara saldırmak için harekete geçti. Çöpköy'de kendisine baş kaldıran herkesi hem işten hem evlerinden kovan Selahattin, verdiği emirle Çöpköy'ü yerle bir etti. Herkes saldırılardan kurtulmaya çalışırken çıkan kargaşada Emin kaçırıldı.

Selahattin, Emin'i kaçırıp polise teslim etmeyi planlamıştı ancak Kadir'in elindeki kozdan haberi yoktu. Kadir, Selahattin'e evinin bahçesinde gömülü olan cesetlerden bahsetti. Bunun üzerine korkan Selahattin, Emin'i serbest bırakmaları için Muhsin'i aradı ancak geç kaldı. Muhsin ve adamları, çoktan polisi aramıştı. Finalde Emin'in tutuklanması beklenirken yaşanan gelişme herkesi şoke etti. Servet, babasını kurtarmak için kendini feda etti. Hakkında yakalama kararı olan Servet, tutuklandı.

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de

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