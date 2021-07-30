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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Baba oğul böyle bıçaklandı - Haberler
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Bartın'da sokak karıştı, baba oğul böyle bıçaklandı

Bartın'da H.N., sokak ortasında kavga ettiği A.O.K. ve oğlu B.K.'yi bıçaklayarak, ağır yaraladı. H.N. adresinde baskınla gözaltına alınırken, dehşet anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara'ya sevk edilen baba ile oğlunun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Baba oğul böyle bıçaklandı - Haberler
Baba oğul böyle bıçaklandı
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DHA

Bartın'da H.N. (41), sokak ortasında kavga ettiği A.O.K. (56) ve oğlu B.K.'yi (22) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün, Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. H.N. ile A.O.K. ve oğlu B.K. arasında, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, masa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.N., belinden çıkardığı bıçakla A.O.K. ve oğlu B.K.'yi bıçakladı.

H.N., olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı baba ile oğlunu ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan A.O.K. ve B.K., daha sonra Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Baba ile oğlunun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

H.N. ise polisin adresine düzenlediği baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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