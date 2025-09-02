Habertürk
        Babaanne şiddetine maruz kalan çocuklar devlet koruması altına alındı

        Babaanne şiddetine maruz kalan çocuklar devlet koruması altına alındı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı. Çocuk ve kardeşinin devlet koruması altına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 21:58 Güncelleme: 02.09.2025 - 21:58
        Babaanne şiddetine maruz kalan çocuklar devlet koruması altına alındı
        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında İzmir’de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

