Babası Recep Yazıcıoğlu'nun idareciliğini anlattı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun idareciliğini anlattı. Babasının yıllar önce valilik yaptığı Tokat'a 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının vefatının üzerinden 22 yıl geçse de acılarının taze olduğunu söyledi.

İdarecilik yaparken en çok babasına danışmanın eksikliğini hissettiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Hala yüreğimizde ciddi manada bir sızı var. Bazen diyorum ki özellikle böyle bir görevi icra ederken keşke şimdi olsa da istişare edebilsek" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSEYİ AYIRMADI, AYRIŞTIRMADI"

Rahmetli babasının duruşuyla, insanlara olan yaklaşımıyla tam bir devlet adamı olduğunu belirten Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlığı görevinde ısrarla üzerine vurguladığım bir şey var: Devlet adamlılığı. 'Devlet adamlılığı neydi rahmetlinin, niye insanların gönlüne girdi?' sorusuna verilebilecek en güzel cevap şuydu: Toplumu ayrıştırmadan herkesi kucaklayabilmek ama bunu çok samimiyetle yapabilmek, yapmacık değil, samimi bir şekilde. Toplumun birçok rengi var, inancı var. Belki siyasi görüşleri var, duruşu var, mezhebi var. Bunlar onun için önemli değildi. Önemli olan sadece vatandaşa hizmet etmek anlayışıydı, duruşuydu. O yüzden toplumda hiç kimseyi ayırmadı ve ayrıştırmadı. Zaten devlet de böyle bir şey değil midir? Devlet kucaklayıcıdır. Nihayetinde bir mülki idare amiri olarak ama hayatında çocukluğunda da gördüğü terbiyeyle beraber vatandaşlara hep yakın ve sıcak davrandı. O yüzden herkeste şöyle bir intiba oluştu. Rahmetli Yazıcıoğlu, kimseyi ayırmaz, ayrıştırmaz, herkesi kucaklar. Beraber yaşadığımız dönemde gördüğüm en belirgin özelliklerden bir tanesi bu olduğu için ben de idareciliğimde bunu uygulamaya çalışıyorum. Hassas davranmaya çalışıyorum."

Rahmetli babasının söylemleriyle, tespitleriyle renkli bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Yazıcıoğlu, birçok kimsenin ifade edemediğini de özgürce, korkmadan söyleyebildiğini dile getirdi. Recep Yazıcıoğlu'nun kitleleri harekete geçirebildiğini belirten Yazıcıoğlu, rahmetli babasının en önemli özelliklerinden ikincisinin de icraatları olduğunun altını çizdi. Yazıcıoğlu, "Yaptığı projeleri vatandaşa doğru bir şekilde aktarabiliyordu. Ben buna iyi pazarlayabiliyordu diyorum çünkü ne yaparsanız yapın vatandaşla onları buluşturamazsanız, yaptıklarınızı doğru anlatamazsanız bir anlamı kalmıyor. Rahmetli bunu da iyi başarıyordu" dedi. "CUMRURİYET TARİHİNİN EN RENKLİ VALİSİ" Babasının her şeyin ötesinde insanlarla bir gönül köprüsü kurduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, şöyle devam etti: "Bir hocamız, 'O dönemin ceberut ve asık yüzlü devletin güler yüzlü ciddiyeti' demiş vefatında anı defterinde. Devletin o sert yüzünü yumuşak hale getirdi o dönem için ve örnek teşkil etti. Birçok idarecimiz ondan örnek alarak toplumla, vatandaşla uyum içerisinde çalışıyor. Güzel bir örnek teşkil etti. Cumhuriyet tarihinin en renkli valisi. Bundan sonra gelecek birçok idareciye örnek teşkil eden ve tarihe geçmiş kıymetli, değerli, bir vizyon katmış çalıştığı illere, hatta ülke geneline söylemleriyle beraber. Tabii ki onu kaybetmek büyük bir acı."