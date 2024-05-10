'Baby Reindeer' dizisinin kahramanı ve başrol oyuncusu: Cinsel saldırı sahnelerini çekerken ağladık
Son dönemin en çok konuşulan dizisi 'Baby Reindeer'daki cinsel saldırı sahnesiyle ilgili dizinin senaristi, başrol oyuncusu ve hepsinden önemlisi gerçek hayatta hikâyenin kahramanı olan Richard Gadd'dan itiraf geldi: Cinsel saldırı sahnelerini çekerken ağladık
Son dönemin en çok konuşulan dijital platform dizisi olan 'Baby Reindeer'in hem yaratıcısı ve başrol oyuncusu hem de gerçek hayatta hikâyenin kahramanı olan Richard Gadd, sette dizinin en yürek parçalayıcı sahnelerinden bazılarının çekimleri sırasında gözyaşları döküldüğünü açıkladı.
GERÇEK HAYAT HİKÂYESİ
'Baby Reindeer', Richard Gadd'ın gerçek hayatta yaşadıklarını anlatıyor. Dizide; Gadd'ın kendisinin canlandırdığı 'Donny'nin Jessica Gunning'in hayat verdiği 'Martha' adlı kadın tarafından ısrarlı takip edilmesiyle yaşadıkları konu ediniliyor.
Dünya çapında bir fenomene dönüşen dizide 'Martha', takıntılı olduğu 'Donny'ye günde yüzlerce mail gönderen, evinin önünde onu bekleyen, ailesini ve arkadaşlarını taciz eden biri.
CİNSEL SALDIRI SAHNESİNİ ANLATTI
Aynı zamanda senaryonun da yazarı olan Richard Gadd, zor durumdaki komedyen 'Donny'yi kanatları altına alan bir erkek TV yazarının ona cinsel saldırıda bulunduğu dördüncü bölümün çekimleri hakkında konuştu.
"HERKES GÖZYAŞLARINI SİLİYORDU"
Dizinin en çarpıcı sahnesini anlatan Richard Gadd; "Seti kapattık ama ben şöyle bir göz gezdiriyordum. Sahne donanımlarını olması gereken yere geri koyarken, set elemanlarının gözlerindeki yaşları sildiğini gördüm" dedi.
Richard Gadd ayrıca; “Dizi öyle bir travmaya dayanıyordu ki, setteki herkes zaman zaman bunun çok büyük, ağır bir şey olduğunu hissetti. İşte bu yüzden herkesin her şeye bu kadar saygı duyduğunu düşünüyorum. Bunu birçok yönden benimle hisseden bu harika ekip beni el üstünde tuttu" diye konuştu.
"DİZİ, CİNSEL İSTİMAR KURBANI ERKEKLERİ CESARETLENDİRDİ"
Aynı röportajda Martha karakterinin oyuncusu Jessica Gunning, Richard Gadd'ın tecavüz ve cinsel istismarın erkek kurbanlarını destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan 'We Are Survivors' ile çalıştığını anlattı.
Jessica Gunning, kuruluşa giderek destek arayan kişilerin sayısında yüzde 200'lük bir artış yaşandığını ve bunların yüzde 60'ının iletişime geçme nedeni olarak 'Baby Reindeer' dizisini gösterdiğini söyledi.
Jessica Gunning; "Kolay, abartılı bir hikâye değil. Her şey sonunda birbirine bağlanmıyor. Bence hayat gibi bu da karmaşık. Dinamikleri karmaşık ve bu konuda gerçekten dürüst. Bunu görmek çok canlandırıcı" ifadesini kullandı.
Richard Gadd, Edinburgh Fringe Festivali'nde yazıp sahnelediği, eleştirmenlerce beğenilen iki programa dayanan dizinin, hayatının başlarında yaşananlarla yüzleşmesine yardımcı olduğunu söyledi.