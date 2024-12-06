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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bach’ın aryaları İş Sanat’ta hayat buldu

        Bach’ın aryaları İş Sanat’ta hayat buldu

        Les Talens Lyriques barok topluluğu 5 Aralık akşamı opera dünyasının nadir seslerinden kontrtenor Zoltan Darago ile İş Kuleleri Salonu'ndaydı. Konserin repertuvarında, bestecinin kantat sanatında zirveye ulaştığı döneme ait alto ses için bestelediği aryalar büyük beğeni topladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:09
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        Bach'ın aryaları İş Sanat'ta hayat buldu
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        Ünlü şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset’in 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu 5 Aralık akşamı opera dünyasının nadir seslerinden kontrtenor Zoltan Darago ile İş Kuleleri Salonu’ndaydı. Konserin repertuvarı, bestecinin kantat sanatında zirveye ulaştığı döneme ait alto ses için bestelediği aryalarından bir seçki sundu. Programda Bach’ın orkestrayı ön plana çıkardığı enstrümantal bölümleri ‘sinfonia’lar da yer aldı.

        Rousset, bu özel konserin repertuvar seçimini şu sözlerle açıklıyor: “Bach’ın alto ses için bestelediği aryaların bir antolojisi olarak kurgulanan bu keyifli program, bazı tanınmış parçaların yanı sıra az bilinen ezgileri de barındırıyor. Bach’ın zaman içindeki değişimi genellikle göz ardı edilse ve müzik tarihindeki yeri sabit bir heykel gibi algılansa da uzun bir döneme yayılan kantatları, stilinin geçirdiği evrimi açıkça duyulur kılıyor.”

        İş Sanat’ın etkinlik programı 11 Aralık Çarşamba Mor ve Ötesi’nin akustik konseriyle devam ediyor. 16 Aralık Pazartesi 20.30’da ise Cahit Külebi’nin şiirlerinin seslendirileceği “Küçük Haberci Bulut” dinletisi edebiyatseverlerle buluşacak. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı bu dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Şiirlere her zamanki gibi sahnede müzik eşlik edecek.

        İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine katılım için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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        #İş Sanat
        #Bach
        #Arya
        #konser
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