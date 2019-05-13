BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Füceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtildi, ancak detaylı bilgi verilmedi.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak maddi hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Füceyre Limanı'ndaki rutin işleyişte olay nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadığı da ifade edildi.

Füceyre Limanı, Hürmüz Boğazı'na 70 mil uzaklıkta yer alıyor.

SUUDİ BAKAN: 2 TİCARİ GEMİMİZ SALDIRIYA UĞRADI

Resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, gemilerde ölü ya da yaralı olmadığını ancak ciddi hasar yaşandığını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, Pazar günü yaşanan saldırıda herhangi bir can kaybı veya denize petrol sızıntısı yaşanmadı ancak iki tanker de yapısal hasar aldılar. Saldırıya uğrayan tankerler Ras Tanura limanından yükledikleri Suudi petrolünü Aramco'nun ABD'deki müşterilerine götürüyorlardı.

İran'ın Suudi Arabistan'ı sabotaj olabileceği yönünde uyardığı aktarıldı.

ABD SAVAŞ UÇAKLARININ UÇUŞ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Görgü tanıkları, Füceyre liman kentindeki patlamaların ardından Amerikan ve Fransız savaş uçaklarının bölgede uçuş yaptığını iddia etti.

ABD, İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya bir USS Arlington savaş gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryası gönderdiğini açıklamış, USS Arlington savaş gemisinin Basra Körfezi'ne ilerlediği ve Tahran'ın bölgedeki askerlerine saldırı hazırladığına karşı alınan istihbarat raporlarının ardından bölgeye gönderildiği belirtilmişti.