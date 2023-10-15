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        Haberler Dünya BAE lideri Al Nahyan, Blinken'le, Gazze'ye "acil insani yardım koridoru" kurulmasını görüştü

        BAE lideri Al Nahyan, Blinken'le, Gazze'ye "acil insani yardım koridoru" kurulmasını görüştü

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze'deki sivillerin korunması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için "acil insani yardım koridoru kurulmasını" görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 01:27 Güncelleme: 15.10.2023 - 01:27
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        Al Nahyan, Blinken'le görüştü
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        BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

        İkili, sivillere tam koruma sağlanması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için "acil insani yardım koridoru kurulması" ile her türlü gerilimin derhal durdurulması konularını ele aldı.

        Durumu kontrol altına almak ve bölgedeki krizlerin büyümesine engel olmak için bölgesel ve uluslararası diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade eden ikili, bölgesel güvenlik ve istikrarı tesis edecek kapsamlı ve adil barışın sağlanması için net bir siyasi çözüm bulunması üzerinde durdu.

        İkili ayrıca, Orta Doğu'da istikrar ve refahı artırma konusundaki ortak isteklerini vurguladı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Blinken
        #Al Nahyan
        #haberler
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