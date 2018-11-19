SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bafa Gölü
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Bafa Gölü yıllar sonra 'kuş cenneti' oldu

Aydın'ın Söke ilçesi ile Muğla arasındaki doğal güzelliği ile tercih edilen Bafa Gölü, uzun yıllardan beri gözükmeyen kuğu, pelikan ve karabatak gibi yüzlerce kuş çeşidinin yeniden uğrak yeri haline geldi. Birbirinden güzel ve renkli ziyaretçileriyle bölge, kuş cennetine dönüştü

19.11.2018 - 10:00 | Güncelleme: DHA

Bir kısmı Söke'nin Serçin Mahallesi içlerinde kalan, doğal güzelliği ile nefes kesen Bafa Gölü, bu yıl, kuş cennetine dönüştü. Yıllar sonra birbirinden güzel kuğulara, pelikanlara, karabatak ve farklı kuş çeşitlerine ev sahipliği yapan gölde, renkli görüntüler oluştu.

DHA'nın haberine göre özellikle kuş gözlemcileri göle gelip kuşları fotoğrafladı, görüntülerini çekti. Göl üzerinde sürü halinde uçan kuşlar, görenlere unutamayacakları anlar yaşattı.

'BAFA GÖLÜ BİZİM İÇİN BİR CENNET'

Bafa Gölü'nün bölge için cennet olduğunu dile getiren Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay, şöyle konuştu:

"Serçin'in tanınması için çok uğraşıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekoturizm projesiyle beraber Serçin Mahallesi'ni canlandırdı. Serçin, milli bir tanınmışlığa sahip oldu. Her geçen gün daha da tanınıyor ve gelen yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Yaz ve kış hiç fark etmiyor, bahar aylarında özellikle yerli turistlerin piknik yapmak için en çok seçtikleri yer burası. Avrupa'dan gelen ziyaretçiler daha da farklı oluyor. Çok yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Şu anda Bafa Gölü'nde uzun zamandan beri gözükmeyen kuğu kuşları var. Bafa Gölü'nde 250 çeşit kuş türü var. Bu kuş çeşitlerinin bol olması, kuşlara meraklı olanların arayıp bulamadığı bir şey. Bafa Gölü kuşlar için bulunmaz bir yer. 250 çeşit kuş türüyle bizim için de bulunmaz bir cennet. Bafa Gölü'nün önemi bizim için çok büyük" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X