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Bafetimbi Gomis'e Adana Demirspor kancası

Bu yaz transfer ettiği Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un gündemine Bafetimbi Gomis geldi

Bafetimbi Gomis'e Adana Demirspor kancası

13 haftada sadece 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor'da gündem transfere döndü... Vincenzo Montella önderliğinde zirve yarışı veren Mavi Şimşekler, bu yaz transfer ettiği Artem Dzyuba'dan umduğunu bulamadı ve 34 yaşındaki santrforla yollarını resmen ayırdı.

Adana Demirspor'da bu ayrılık sonrasında ise rota Bafetimbi Gomis'e çevrildi. Mavi Şimşekler'in Fransız golcünün Galatasaray'daki durumunu yakından takip edeceği ve ayrılığa açık kapı bırakılması durumunda teklifte bulunacağı öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray'a geri dönen ve 14 maçta 9 gol kaydeden 37 yaşındaki golcü bu sezon ligde 10 maçta süre aldı ligde fileleri 4 kez havalandırdı. Gomis Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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