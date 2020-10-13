Bafra Pidesi nasıl yapılır? Bafra Pidesi tarifi merak konusu oldu. Kıtır kıtır hamuruyla ağızlarda enfes tad bırakan Karadeniz yöresine ait Bafra Pidesi yapılışı haberimizde...
Bafra Pidesi Malzemeler:
- 2 su bardağı ılık su
- Yarım Paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı şeker
- 4-5 bardak un
Bafra Pidesi İç Harcı için:
- 500 gram kıyma
- 2 adet sivri biber
- Biraz sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı biber
Bafra Pidesi Üzeri için:
- Biraz sıvıyağ
- 1 yumurta sarısı
- Fırından çıkınca üzerine: Tereyağı
Bafra Pidesi Yapılışı:
- Teflon tava yahut bir tencere içerisinde kıymalarımızı koyup suyunu çekene kadar pişirelim.
- Soğanları küçük küçük doğrayarak kıymanın içerisine atalım.
- Üzerine sıvı yağ ekleyip biraz daha kavuralım.
- Soğanların kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim.
- Daha sonra tereyağını ekleyip kavurmaya devam edelim.
- Baharatlarını ekleyip soğuması için kıymalı harcımızı ocaktan alalım.
- Unumuzu karıştırma kabına ekliyoruz.
- Üzerine şeker, tuz ve mayayı ekleyip karıştırıyoruz.
- Ortasını havuz gibi açtığımız unun ortasına suyu döküyoruz.
- Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz.
- Hamurumuzun üzerini örtüp iki katı büyüklüğe gelene kadar bekliyoruz
- Hamurumuzdan istediğimiz büyüklükte parça koparıp beze haline getiriyoruz.
- İnce uzun bir şekilde kopardığımız hamur parçasını açıyoruz.
- Hamurun her tarafına eşit olacak şekilde kıymalı harçtan koyup kenar kısımlarından tutup birbirine birleştiriyoruz.
- Üzerine dilerseniz yumurta sarısıyla yağı sürebilirsiniz.
- Orijinal tariflerde bu karışım sürülmez sadece fırından çıktığında tereyağı sürülür.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz.
- Fırından aldığımız pidelere bol tereyağı sürüp yanında köpüklü ayranla servis edebilirsiniz.
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