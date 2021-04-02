Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay, otizmli çocuklar için etkinlik düzenledi

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte resim çizen ve kilden dekoratif eşyalar yapan otizmli çocuklar, "Engelleri Aşalım" adlı müzik grubuyla da vakit geçirdi.

Sahnede gitar ve darbuka gibi sevdiği enstrümanları çalan çocuklar, el ele verip halay çekti, türkü söyledi. Otizmli çocukların sergiledikleri performans beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, otizmli çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Çağırıcı, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda otizmli bireylerin hem eğitim aldığını hem de yararlı zaman geçirdiklerini kaydederek, otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artmasını temenni etti.