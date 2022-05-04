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Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da tekmeli yumruklu kavga - Güncel Haberler
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Bağcılar'da sürücüyle çarptığı yayanın tekmeli yumruklu kavgası

İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Bağcılar'da tekmeli yumruklu kavga - Güncel Haberler
Bağcılar'da tekmeli yumruklu kavga
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DHA

Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi. Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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