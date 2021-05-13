Bağdat'ta Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı

AA

Bağdat’ın Azamiye semtinde bulunan Ebu Hanife en-Numan Camisi, bayram namazı için erken saatlerden gelenlerle doldu.

Cemaatin bir bölümü cami avlusunda yer kalmadığı için namazını cami dışında eda etti.

Namaz için gelenler Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak sosyal mesafe kuralına uymayı da ihmal etmedi.

- Bağdat Büyükelçisi Güney de cemaatle saf tuttu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de bayram namazını buradaki cemaatle saf tutarak kıldı.

Camideki Irak Fıkıh Topluluğu Başkanı (Sünni) Şeyh Ahmet Hasan el-Taha hutbede yaptığı konuşmada, İsrail saldırılarını kınayarak, Filistin halkının ve Kudüs'ün özgürlüğü için Müslümanlara birlik çağrısında bulundu. Cami cemaati de Filistin halkı için dua etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırılarına da değinen Şeyh Taha, Diyala, Babil'e bağlı Curf el-Nasır ve Salahaddin'e bağlı Beyci'de yerinden edilenlerin evlerine dönmesine izin verilmediğini ve bir bölümünün de hükümet güçlerince tutuklanarak hala bilinmeyen yerlerde alıkonulduklarını ifade etti.

Şeyh Taha, hükümete de çağrı yaparak, "Bu yapılanlara bir an önce el at, yapılan zulümleri durdur ve yapanları açıkla." dedi.

Namazını kılan Bağdatlıların bir bölümü cami çıkışı yakında bulunan kabristana da giderek dualar da etti.