Bağımsızların en iyileri seçildi

Amerikan bağımsız sinemasının nabzını tutan ödüllerden biri olan Gotham Bağımsız Film Ödülleri kazananları belli oldu. Chloé Zhao imzalı Nomadland, ödül sezonunda pek çok törende olduğu gibi Gotham Bağımsız Film Ödülleri'nde de En İyi Film ödülüne uzanmayı başardı. Sound of Metal filmindeki performansıyla Riz Ahmed En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülürken, En İyi Kadın Oyuncu ödülü Miss Juneteenth filmindeki performansıyla Nicole Beharie'nin oldu.

En İyi Film

Nomadland

En İyi Belgesel

A Thousand Cuts

Time

En İyi Uluslararası Film

Identifying Features

Çıkış Yapan Yönetmen

Andrew Patterson (The Vast of Night)

En İyi Senaryo

The Forty-Year-Old Version (Radha Blank)

Fourteen (Dan Sallitt)

En İyi Kadın Oyuncu

Nicole Beharie (Miss Juneteenth)

En İyi Erkek Oyuncu

Riz Ahmed, Sound of Metal

Çıkış Yapan Oyuncu

Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami)

En İyi Yeni Dizi (Süresi 40 Dakikayı Aşanlar)

Watchmen

En İyi Yeni Dizi (Süresi 40 Dakikanın Altında Olanlar)

I May Destroy You