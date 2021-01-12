Bağımsızların en iyileri seçildi

Amerikan bağımsız sinemasının nabzını tutan ödüllerden biri olan Gotham Bağımsız Film Ödülleri kazananları belli oldu. Chloé Zhao imzalı Nomadland, ödül sezonunda pek çok törende olduğu gibi Gotham Bağımsız Film Ödülleri'nde de En İyi Film ödülüne uzanmayı başardı. Sound of Metal filmindeki performansıyla Riz Ahmed En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülürken, En İyi Kadın Oyuncu ödülü Miss Juneteenth filmindeki performansıyla Nicole Beharie'nin oldu.
En İyi Film
Nomadland
En İyi Belgesel
A Thousand Cuts
Time
En İyi Uluslararası Film
Identifying Features
Çıkış Yapan Yönetmen
Andrew Patterson (The Vast of Night)
En İyi Senaryo
The Forty-Year-Old Version (Radha Blank)
Fourteen (Dan Sallitt)
En İyi Kadın Oyuncu
Nicole Beharie (Miss Juneteenth)
En İyi Erkek Oyuncu
Riz Ahmed, Sound of Metal
Çıkış Yapan Oyuncu
Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami)
En İyi Yeni Dizi (Süresi 40 Dakikayı Aşanlar)
Watchmen
En İyi Yeni Dizi (Süresi 40 Dakikanın Altında Olanlar)
I May Destroy You
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