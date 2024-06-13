Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bağırsak florasını yenilemek için: Sindirim sistemini destekleyici etkiye sahip probiyotik gıdalar!

        Bağırsak florasını yenilemek için: Sindirim sistemini destekleyici etkiye sahip probiyotik gıdalar!

        Bağırsak sağlığı, vücuda giren mikroplardan dolayı hassaslaşabilir ve dengesi bozulabilir. Böyle durumlarda çözüm olarak gıda veya takviye yoluyla alınabilecek olan probiyotikler tercih edilebilir. Peki, hangi probiyotikler tüketilebilir? İşte, fermente edilmiş bağırsak sağlığınıza iyi gelebilecek 5 probiyotik gıda!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.06.2024 - 01:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sindirim sisteminin düzenli ve sağlıklı çalışması, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri en iyi şekilde almasını sağlar. Bu yüzden bağırsak sağlığını desteklemenin en etkili yollarından biri, probiyotik açısından zengin gıdalar tüketmektir. Probiyotikler, sindirim sistemimizi dengeleyen ve sağlıklı bir bağırsak florası oluşturan yararlı bakterilerdir. İşte, bağırsak sağlığınızı korumak için tüketebileceğiniz bazı probiyotik gıdalar...

        2

        NEDEN PROBİYOTİK TÜKETİLMELİ?

        Bağırsak mikrobiyomu, sindirim sisteminde yaşayan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalardan (mikroplar) oluşur. Probiyotikler ise bağırsak mikrobiyomunuzun çeşitliliğini artırmaya yardımcı olarak sindirim, bağışıklık ve zihinsel sağlığınızı destekleyebilir. Bu sebeple probiyotikleri diyete eklemek önemlidir.

        3

        1. KEFİR

        Kefir, birçok probiyotiği içeren fermente bir süt içeceğidir. Sütün, maya ve laktik asit bakterilerinin kültürü olan fermente kefir taneleri ile karıştırılmasıyla yapılır. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre kefirin keskin bir tadı vardır ve içilebilir bir yoğurt türü olarak tanımlanabilir.

        4

        Tek başına tüketilebileceği gibi smoothielere de eklenebilir. Aynı zamanda iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır ve genellikle D vitamini ile takviye edilir. İşlenme şekli nedeniyle laktoz miktarı genellikle oldukça düşüktür, dolayısıyla laktoz intoleransı olan çoğu kişi kefiri tolere edebilir.

        5

        2. KİMCHİ (KİMÇİ)

        Sebzelerin fermente edilmesiyle yapılan bir turşudur. Genellikle lahana, turp, salatalık ve soğan içerir. Bir tür probiyotik olan laktik asit bakterileri bakımından zengindir.

        6

        Etnik Gıdalar dergisinde 2023’te yayınlanan araştırmaya göre fermente kimçi, potansiyel olarak zararlı bağırsak bakterilerinin konsantrasyonunu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca sağlıklı kan şekeri, kan basıncı ve kolesterol seviyelerini destekleyebilir.

        7

        3. KOMBUCHA

        Kombucha çay, şeker, maya ve bakterilerden yapılan gazlı, fermente bir içecektir. Lezzet katmak için sıklıkla meyvelerle fermente edilir. Aktif maya, fermantasyon işlemi sırasında şekeri dönüştürür, dolayısıyla içinde çok az miktarda alkol bulunur.

        8

        4. LAHANA TURŞUSU

        Lahana, probiyotik görevi gören laktik asit bakterilerinde fermente edilir. Foods dergisinde 2018’de yayınlanan araştırmada lahana turşusunun, fermantasyon süreci ve paketleme boyunca yararlı bakterilerinin çoğunu koruduğunu ve bu durumun onu iyi bir probiyotik gıda haline getirdiğini bulundu.

        9

        5. YOĞURT

        Probiyotiklerin en yaygın besin kaynaklarından biri yoğurttur. Çoğu yoğurt kabında, içerdiği probiyotiklerin listesi vardır, böylece fermantasyon işlemi sırasında ekledikleri spesifik türleri görebilirsiniz. Lactobacillus ve Bifidobacterium en yaygın türlerdir.

        Kaynak: Journal of Ethnic Foods, Health, U.S. Department of Agriculture, Foods

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Milli coşku
        Milli coşku
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        Florida'da sel felaketi
        Florida'da sel felaketi
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi