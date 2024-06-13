Bağırsak florasını yenilemek için: Sindirim sistemini destekleyici etkiye sahip probiyotik gıdalar!
Bağırsak sağlığı, vücuda giren mikroplardan dolayı hassaslaşabilir ve dengesi bozulabilir. Böyle durumlarda çözüm olarak gıda veya takviye yoluyla alınabilecek olan probiyotikler tercih edilebilir. Peki, hangi probiyotikler tüketilebilir? İşte, fermente edilmiş bağırsak sağlığınıza iyi gelebilecek 5 probiyotik gıda!
Sindirim sisteminin düzenli ve sağlıklı çalışması, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri en iyi şekilde almasını sağlar. Bu yüzden bağırsak sağlığını desteklemenin en etkili yollarından biri, probiyotik açısından zengin gıdalar tüketmektir. Probiyotikler, sindirim sistemimizi dengeleyen ve sağlıklı bir bağırsak florası oluşturan yararlı bakterilerdir. İşte, bağırsak sağlığınızı korumak için tüketebileceğiniz bazı probiyotik gıdalar...
NEDEN PROBİYOTİK TÜKETİLMELİ?
Bağırsak mikrobiyomu, sindirim sisteminde yaşayan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalardan (mikroplar) oluşur. Probiyotikler ise bağırsak mikrobiyomunuzun çeşitliliğini artırmaya yardımcı olarak sindirim, bağışıklık ve zihinsel sağlığınızı destekleyebilir. Bu sebeple probiyotikleri diyete eklemek önemlidir.
1. KEFİR
Kefir, birçok probiyotiği içeren fermente bir süt içeceğidir. Sütün, maya ve laktik asit bakterilerinin kültürü olan fermente kefir taneleri ile karıştırılmasıyla yapılır. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre kefirin keskin bir tadı vardır ve içilebilir bir yoğurt türü olarak tanımlanabilir.
Tek başına tüketilebileceği gibi smoothielere de eklenebilir. Aynı zamanda iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır ve genellikle D vitamini ile takviye edilir. İşlenme şekli nedeniyle laktoz miktarı genellikle oldukça düşüktür, dolayısıyla laktoz intoleransı olan çoğu kişi kefiri tolere edebilir.
2. KİMCHİ (KİMÇİ)
Sebzelerin fermente edilmesiyle yapılan bir turşudur. Genellikle lahana, turp, salatalık ve soğan içerir. Bir tür probiyotik olan laktik asit bakterileri bakımından zengindir.
Etnik Gıdalar dergisinde 2023’te yayınlanan araştırmaya göre fermente kimçi, potansiyel olarak zararlı bağırsak bakterilerinin konsantrasyonunu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca sağlıklı kan şekeri, kan basıncı ve kolesterol seviyelerini destekleyebilir.
3. KOMBUCHA
Kombucha çay, şeker, maya ve bakterilerden yapılan gazlı, fermente bir içecektir. Lezzet katmak için sıklıkla meyvelerle fermente edilir. Aktif maya, fermantasyon işlemi sırasında şekeri dönüştürür, dolayısıyla içinde çok az miktarda alkol bulunur.
4. LAHANA TURŞUSU
Lahana, probiyotik görevi gören laktik asit bakterilerinde fermente edilir. Foods dergisinde 2018’de yayınlanan araştırmada lahana turşusunun, fermantasyon süreci ve paketleme boyunca yararlı bakterilerinin çoğunu koruduğunu ve bu durumun onu iyi bir probiyotik gıda haline getirdiğini bulundu.
5. YOĞURT
Probiyotiklerin en yaygın besin kaynaklarından biri yoğurttur. Çoğu yoğurt kabında, içerdiği probiyotiklerin listesi vardır, böylece fermantasyon işlemi sırasında ekledikleri spesifik türleri görebilirsiniz. Lactobacillus ve Bifidobacterium en yaygın türlerdir.
Kaynak: Journal of Ethnic Foods, Health, U.S. Department of Agriculture, Foods