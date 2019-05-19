Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bağırsak kanserinin genç yetişkinlerde görülme oranı artıyor

AA

Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmada 20-29 yaş grubunda bağırsak kanserine yakalanma oranlarında artış tespit edildi

Bağırsak kanseri

Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre, genç yetişkinlerde bağırsak kanserine yakalanma oranı 26 yılda yaklaşık 3 kat arttı.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre; Hollandalı bilim insanları, 20 Avrupa ülkesinden 143 milyon kişinin verileri üzerinden yaptıkları araştırmada, 1990 - 2016 yıllarında en yüksek kansere yakalanma oranının 20'li yaşlardaki bireylerde olduğunu tespit etti.

KANSERE YAKALANMA ORANI 26 YILDA YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI

Araştırmaya göre, bağırsak kanserine yakalanma oranı 26 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Her 100 bin kişide bağırsak kanserine yakalanma oranı, 26 yıl içerisinde 0,8'den 2,3'e yükseldi. Araştırmacılar, bu oranların devam etmesi halinde, kanser tarama programlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

20-29 yaş grubundakilerde bağırsak kanseri vakalarında ciddi bir artış olduğunu belirten araştırmacılar, bağırsak kanseri vakalarında kötü beslenme ve obezitenin önemli faktörler olabileceğini kaydetti.

Uzmanlar, gençlerde görülen kanser belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda doktorları uyardı.

KANSER TARAMA YAŞLARI DÜŞÜYOR

Avrupa ülkelerinin çoğunda, bağırsak kanseri taraması, hastalığın genellikle bu yaş aralığında görülmesinden ötürü 50 yaş üstündekilere yapılıyor. Bunun sonucunda, İngiltere gibi kanser tarama programına sahip ülkelerde 50 yaş üstü bireylerde bağırsak kanseri görülme oranları düşerken, özellikle 50 yaş altı bireylerde bu oranların arttığı tespit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi bazı ülkelerde, bağırsak kanseri taraması 45 yaşından itibaren uygulanmaya başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de her 3 erişkinden biri hipertansiyon hastası!
SAĞLIKTürkiye'de her 3 kişiden birini vuran hastalık!
'Nano taşıyıcılar' ile kanser ilaçlarının yan etkileri azaltılacak
SAĞLIKKanser ilaçlarının yan etkileri azaltılacak
Hamile kaldı hayatı kurtuldu!
SAĞLIKHamile kaldı hayatı kurtuldu!
Dişler için süper besinler!
SAĞLIKDişler için süper besinler!
Kadınlar o testi artık evde yapabilecek
SAĞLIKKadınlar o testi artık evde yapabilecek
Sağlık Bakanlığı - AB iş birliğinde Kilis’e 300 yataklı hastane
SAĞLIKKilis’e 300 yataklı hastane
Hipertansiyonluların yarısı hastalıklarından habersiz
SAĞLIKDikkat! O kişilerin yarısı hastalıklarından habersiz!
Kabızlık nedeniyle hastaneye götürüldü! Kumsal 11 aylıktı! Bu acıya yürek dayanmaz!
SAĞLIKBu acıya yürek dayanmaz!
Ankilozan Spondilit hastalığının tedavisinde önemli adım
SAĞLIKTürk bilim insanlarından dikkat çeken çalışma!
Haftada bir enjeksiyonla yüksek kilo kaybı mümkün olabilecek
SAĞLIKHaftada bir enjeksiyonla yüksek kilo kaybı mümkün!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X