Ormanda rastlanıyor! Kilosu 200 lira 0:00 / 0:00

DHA

Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen kuzu göbeği mantarının fiyatı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

DHA'nın haberine göre Çiftçiler, bahar aylarında yetişen, şimdilerde kilosu 200 liradan alıcı bulan kuzugöbeği mantarını toplamak için sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alanın yolunu tutuyor.

Çiftçiler topladıkları mantarı hem aileleriyle birlikte tüketiyor hem de satarak geçimini sağlıyor.

Kuzugöbeği mantarı toplayan çiftçilerden 65 yaşındaki Kenan Gürsoy "Bu sene çok az topladığım için kendime ayırdım" diye konuştu.

Bir diğer çiftçi Ali Alataş ise, "Havalar güzel olunca kuzugöbeği mantarı toplamaya çıktım. Bu sene kuzugöbeği mantarı baya popüler oldu. Kilosu 150 ila 200 lirayı buluyor. Kendi ihtiyacım için topladım. İhtiyacım fazlasını topladığım zaman da ticari amaçlı satıyorum. Gerçi ticari amaç da denmez ama bir nevi yevmiyemizi çıkarıyoruz. Mantar topladığımı bilen eş, dosttan da sipariş alıyoruz. Fiyatı da oldukça iyi" diye konuştu.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI

Morchellaceae familyasından, yenilebilen bir mantar türü olan kuzugöbeği (Morchella esculenta),genellikle ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunuyor. Genelde bahar aylarında ortaya çıkıyor. Bahar aylarında yağışın olmaması mantar oluşumunu olumsuz yönde etkiliyor.

Gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzugöbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan mantar toplarken çok dikkatli olunması gerekiyor. Çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor.