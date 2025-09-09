Bahar yeni sezonuyla ekranlara dönüyor! Bahar 49. bölüm canlı izleme ekranı
Bahar yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?" canlı ve anlık olarak Show TV üzerinden yayınlanacak. Peki, yeni sezonda neler olacak? İşte, Bahar 49. bölüm canlı izleme linki ve bölüm özeti...
BAHAR 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Timur’un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur.
Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır.
Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur.
Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur.
Harun’un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.
Bunların yanında duygusal hayatında da hiç beklemediği bir darbe alacaktır. Bahar ve Evren herkesten gizleseler de yeniden beraberlerdir. Ancak ilişkileri bugüne dek verdikleri tüm sınavlardan daha büyük bir sınavın eşiğindedir.
