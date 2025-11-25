'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 60'ıncı ölümünde; Bahar, Naz’ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz’ın hem de Evren’in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu kayıp, Evren’in en derin yaralarını yeniden açarken, Bahar ona gerçeği söylemeyi seçer. Fakat Evren’in verdiği karşılık, Bahar’ın beklediğinden çok farklıdır. Bahar onun için endişelenirken, Harun ona başkalarının hayatını değiştirme çabasında nerede durması gerektiğini hatırlatır. Bu hatırlatma, Uras’ın yine kontrolsüzce attığı bir adım yüzünden daha da anlam kazanır.