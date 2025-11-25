'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' bu akşam SHOW TV'de
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir. Bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla'nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir
SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 60'ıncı ölümünde; Bahar, Naz’ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz’ın hem de Evren’in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu kayıp, Evren’in en derin yaralarını yeniden açarken, Bahar ona gerçeği söylemeyi seçer. Fakat Evren’in verdiği karşılık, Bahar’ın beklediğinden çok farklıdır. Bahar onun için endişelenirken, Harun ona başkalarının hayatını değiştirme çabasında nerede durması gerektiğini hatırlatır. Bu hatırlatma, Uras’ın yine kontrolsüzce attığı bir adım yüzünden daha da anlam kazanır.
Seren ve Uras arasındaki çekişme çocukları söz konusu olduğunda iyice tırmanır; Uras’ın en hassas yere dokunan hamlesi ve Maral’ın bu gerilimdeki varlığı gidişatı daha da sertleştirir. Seren ise çocukları için sınır tanımayacağını açıkça belli eder. Bahar, Evren’in yalnız kalma isteğine saygı duymaya hazırlanırken hastaneye gelen bir vaka tüm dengeleri değiştirir. Zorlu ameliyatlar ve çaresiz genç bir kadının umudu olma çabası, herkesin odağını yeniden toplar. Ancak bu yoğunluk içinde Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir; bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla’nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir.