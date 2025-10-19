'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 55'inci bölüm heyecanı

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı

isimler yer alıyor.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 55'inci bölümünde; Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş artık geri dönülmez bir noktaya gelirken, bu çatışmanın yankıları herkesin hayatına dokunur. Bahar ise hem bir anne hem de bir hekim olarak en zorlu sınavlarından birini verir. Annelik duyguları ile vicdanı arasında sıkışan Bahar, Uras’ın art arda gelen hamleleri karşısında iyice köşeye sıkışır. Naz’ın