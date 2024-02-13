DEMET EVGAR'IN KARİYERİ

2000 yılında Yedi Numara dizisiyle ekran hayatına başlayan Evgar'ın asıl çıkış noktası 1 Kadın 1 Erkek dizisi oldu. 2008 yılından 2015 yılına kadar Emre Karayel ile başrolü paylaştığı dizi ile üç kere "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü aldı. Bu dönemde Güneşi Gördüm, Yahşi Batı, Vay Arkadaş gibi filmlerde de beyaz perdedeki yerini aldı. Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 1989 yılından sonra en çok izlenen 10 sinema filminden biri oldu ve 5,3 milyon izleyici tarafından izlendi.