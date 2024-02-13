Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kimdir? Demet Evgar hayatı ve kariyeri
Show TV'nin yeni dizisi Bahar seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Fragmanının yayınlandığı günden beri ilgi ile beklenen Bahar'ın başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Evgar'ın ekranlara geri dönüşüyle beraber hayatı ve projeleri izleyicilerin merak ettiği konular arasına girdi. İşte, Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar'ın hayatına dair detaylar...
Bahar:Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi Show TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Dizimize adını da veren Bahar karakterini ise ekranların sevilen yüzü Demet Evgar canlandıracak. Evgar'ın başrol olmasıyla beraber hayatıyla ilgili detaylar da sosyal medyada merak konusu oldu. İşte, Demet Evgar'ın hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler...
DEMET EVGAR KİMDİR?
Manisa'da 18 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya geldi. 17 yaşında katıldığı Afsem Tiyatrosu ile oyunculuk hayatına ilk adımını attı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirmesinden sonra Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda yer aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Cimri oyununda Elise rolünü oynadı Bu rol ona 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödüllerinde "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülünü getirdi.
DEMET EVGAR'IN KARİYERİ
2000 yılında Yedi Numara dizisiyle ekran hayatına başlayan Evgar'ın asıl çıkış noktası 1 Kadın 1 Erkek dizisi oldu. 2008 yılından 2015 yılına kadar Emre Karayel ile başrolü paylaştığı dizi ile üç kere "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü aldı. Bu dönemde Güneşi Gördüm, Yahşi Batı, Vay Arkadaş gibi filmlerde de beyaz perdedeki yerini aldı. Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 1989 yılından sonra en çok izlenen 10 sinema filminden biri oldu ve 5,3 milyon izleyici tarafından izlendi.
2018 yılında Avlu dizisinde Deniz Demir karakteri ile başrolde yer aldı. Bu rol ona 6. Altın Palmiye Ödüllerinde "Yılın Kadın Dizi Oyuncusu" ödülüyle beraber birden fazla ödül kazandırdı. Avlu'nun 2019'da final yapmasının ardından 2020 yılında Alev Alev dizisinde Cemre karakterini canlandırdı. 2021'de final yapan dizinin ardından bir süre televizyon projelerinde yer almadı. Şubat 2024'te Show TV'de başlayacak olan Bahar dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evgar'ın son sinema projesi de 2019 yılında yer aldığı Topal Şükran'ın Maceraları filmiydi.
Levent Babataş ile 6 yıllık beraberliğin ardından 17 Mart 2022'de dünya evine giren Evgar, 18 Ağustos 2022'de kızı Mavi'yi kucağına aldı. Sevilen oyuncu, bu akşam (13 Şubat) Bahar rolü ile ekranlara geri dönüş yapacak.