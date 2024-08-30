Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bahar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor! Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi açıklandı mı? Bahar yeni bölüm ne zaman?

        Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi açıklandı mı?

        Show TV'nin ilgiyle takip edilen ve sevilen dizisi Bahar izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizi sezon finali ile gündeme gelmişti. Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı Bahar'ın yeni sezon tarihi dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte Bahar yeni sezon tarihi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 22:28 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar yeni sezon tarihi... Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimlerin bulunduğu Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, yeni bölüm tarihiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? Bahar yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

        2

        BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Bahar dizisinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        BAHAR SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

        Bahar'ın 16. bölüm sezon finalinde; Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.

        4

        Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir.

        5

        Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.

        6

        BAHAR HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

        Bahar, Güney Kore yapımı "Doctor Cha" (Dr. Cha) adlı diziden Türk izleyicileri için uyarlandı. Dijital platformlarda da yer alan bu dizi, ilk sezonuyla uluslararası alanda da ilgi çekmeyi başarmıştı. Türkiye'de de Bahar dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        'İsrail Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor'
        'İsrail Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor'
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?