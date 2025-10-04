'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, sırlar ve yüzleşmeler öne çıkıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 53. Bölüm Tanıtımı;

REKLAM

Tanıtımda, Seren kazanın ardından geçmişine dair hatırlayamadıklarıyla sınanırken, Bahar ve Uras ona başına gelenleri açıklamaya karar veriyor.

Uras’ın sözleriyle sarsılan Seren, zihninde beliren kırıntılarla kazanın ardındaki sırları sorgulamaya başlıyor.

Gerçeklerden kaçmaya çalışan Uras, bir yandan Seren’in sorularıyla yüzleşirken diğer yandan Maral’a ondan uzak durması için uyarıda bulunuyor. Dudakları bunu kabul etse de Maral’ın gözlerindeki anlam, olacaklara dair beklentiyi yükseltiyor.